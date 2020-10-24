Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı

24.10.2020 09:55

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır" denildi.

Türkiye'nin birçok ilinde sahte içki kaynaklı ölümlerin yaşanması İçişleri Bakanlığını harekete geçirmişti. Ülke genelinde yapılan operasyonlarda litrelerce sahte içki ele geçirilirken, 100 şüpheli de gözaltına alındı.

"40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

1 MİLYON 20 BİN 819 LİTRE SAHTE/KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılında 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonu gerçekleştirildiği, yapılan operasyonlarda 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ve 1 Milyon 20 Bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde; İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde ölümlere sebebiyet veren etil alkolün üretildiği ve depolandığı tespit edilen 4 adrese yönelik İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin 585 litre etil, metil alkol, 4 adet damıtma kazanı ve alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Alkol' operasyonu kapsamında etil alkol ve alkollü içki satışı yapılan 3 bin 98 iş yerinde arama ve denetleme yapılmıştır. Emniyet ve jandarma birimlerimizce alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 5 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir"

Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı

Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı - Son Dakika

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