Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe - Son Dakika

Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe

15.10.2020 07:56

Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe Eskişehir'de düzenlenen operasyonunda 272 litre sahte içki ele geçirildi.

Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen operasyonunda 272 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Vergi Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde düzenlenen operasyonda 272 litre sahte içki 264 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe
Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe
Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe
Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe
Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Eskişehir, Organize, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de sahte içkiye büyük darbe - Son Dakika

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