Sahte içkiye jandarma darbesi
48 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir buçuk litrelik 26 şişe etil alkol ele geçirilen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde bir buçuk litrelik 26 şişe etil alkol ele geçirilen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Ölüdeniz
Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ölüdeniz Mahallesi
Hisarönü Mevkisindeki bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan bir buçuk litrelik 26 şişe etil alkol ele geçirildi.
İş yeri sahibi V.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA
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