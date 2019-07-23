Son Dakika Haberleri: Sahte içkiye jandarma darbesi
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Sahte içkiye jandarma darbesi

48 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir buçuk litrelik 26 şişe etil alkol ele geçirilen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Sahte içkiye jandarma darbesi, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir buçuk litrelik 26 şişe etil alkol ele geçirilen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü Mevkisindeki bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan bir buçuk litrelik 26 şişe etil alkol ele geçirildi.

İş yeri sahibi V.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA
Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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