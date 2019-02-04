Son Dakika Haberleri: Sahte İçkiye Suçüstü

Sahte İçkiye Suçüstü

1 saat önce

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda sahte içki satışı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda sahte içki satışı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından il merkezinde sahte alkollü içecek satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Ekipler, O.Y. ve İ.K. isimli kişileri 40 adet dolu ve 8 adet boş viski şişesi ile yakaladı. Yapılan kontrollerde viskilerin sahte olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:42 Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kırıkkale, 3. Sayfa
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