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SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ - Son Dakika

SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ

14.12.2021 23:53

AVCILAR'da sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı (52) yaşamını yitirdi.

AVCILAR'da sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı (52) yaşamını yitirdi. Kaşıkçı'nın sahte içkiyi alırkenki görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşıkçı'nın ölmeden önce gittiği tekel bayiinden sahte içkiyi satın alırkenki görüntüleri ortaya çıktı. Polisin el koyduğu güvenlik kamerası görüntülerinde Kaşıkçı'nın iş yerine gelerek içki almak istediğini söylediği, bunun üzerine raflardaki yerine tezgah altındaki kutudan kendisine sahte içki şişesi verildiği görüldü. Yarım litreli pet su şişesindeki sahte içkiyi aldığı anları polis kanıt olarak dosyasına koydu.

SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ
SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ
SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ
SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilkent Mahallesi, Alkol, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ - Son Dakika


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