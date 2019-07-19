Sahte içkiyle mücadele sürüyor
2 saat önce
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:22
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