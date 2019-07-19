Sahte içkiyle mücadele sürüyor

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.

Haber Yayın Tarihi:

ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi

Maçka Parkı'nda güpegündüz kapkaç! Ağaçların arasından çıkıp genç kadının çantasını çaldılar

82 yaşındaki sapık, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti