Son Dakika Haberleri: Sahte içkiyle mücadele sürüyor
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Sahte içkiyle mücadele sürüyor

2 saat önce

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.

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Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir ayda 20 kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içkideki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:22 
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