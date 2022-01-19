Sahte icra belgesiyle 56 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da internette masaj salonu ilanı ile irtibata geçen bir kişi 58 bin lira dolandırılınca polise şikayette bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki V.A. internette bir ajansın verdiği masaj salonu ilanına inanarak verilen numarayla Whatsapp üzerinden yazışma yaparak kendisinden istenen IBAN numarasını verdi. Yapılan yazışmalar sonucunda V.A. istenen parayı veremeyeceğini söyleyerek mesajları sildi. Daha sonra V.A.'yı arayan şahıs "Kurumsal ajans kimliğimize zarar verdin" diye İstanbul 6. hukuku bürosu adına düzenlenmiş "2 bin lira avukat parası ve 18 bin 500 lira icra yoluyla tahsil edilmesi" yazan sahte belgeyi Whatsapp'tan ona gönderdi. İcra ile tehdit edilen V.A. önce 2 bin lira avukat parasını, daha sonra da parça parça toplamda 56 bin lirayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anladı. V.A. banka hesabında bulunan 30 bin 500 liraya bloke koydurduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN