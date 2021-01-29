Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar - Son Dakika

Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar

29.01.2021 10:07

Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, müşteki M.K.'nin 19 bin lira dolandırılması şikayeti üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile birlikte hareket eden kişilerin hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin'de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, E.E., O.E., İ.D., Ö.K. ve M.S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.D., Ö.K. ve M.S. hakkında ev hapsi, O.E. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.

Şüphelilerden ele geçirilen cep telefonlarının incelemesinde 3 şahsı daha tespit eden ekipler, onları da yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

-İHA-

Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar
Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar
Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar
Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Mersin, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar - Son Dakika


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