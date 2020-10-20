Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar - Son Dakika

Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar

20.10.2020 10:18

- Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 kişi gözaltına alındı Şahısların bu yolla binlerce liralık gelir ele ettikleri tespit edildi Mersin'de sosyal...

- Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 kişi gözaltına alındı

Şahısların bu yolla binlerce liralık gelir ele ettikleri tespit edildi

MERSİN - Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların bu yolla binlerce liralık gelir ele ettikleri tespit edildi. Şahısların sosyal medya hesaplarından "sizlerde kazanmak istiyorsanız mesaj atmanız yeterli olacaktır" yazıları paylaştıkları görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptıkları araştırmalarda, sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Şahısları bulmak için uzun bir süre teknik takip yapan ekipler, şüphelilerin U.O., H.Ş.T., C.B., M.Y., A.B. ve E.N. olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan 6 şahıstan M.Y, sosyal medya üzerinden iddaa kazandınız vaadi ile bir şahsı dolandırdıklarını itiraf etti. Bunun üzerine şahısların cep telefonları ve bilgisayarlarında da inceleme yapan ekipler, meydana gelen benzer yöntem ile birçok kişinin bu yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin bu yöntemle 4 kişiyi dolandırdıkları, 28 bin 740 lira gelir elde ettikleri belirlendi. Şahısların sosyal medya hesaplarından "sizlerde kazanmak istiyorsanız mesaj atmanız yeterli olacaktır" yazıları paylaştıkları görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Ş.T. ve M.Y. tutuklanırken, U.O., C.B. ve A.B. adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile E.N. ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar
Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar
Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar
Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar
Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar
Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar - Son Dakika

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