Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ile şafak operasyonunda göz altına alınan yaşları 18 ile 30 yaş arasında değişen Ahmet Ö, Eyüphan A, Barış C, Mutlu D, Can M, Korkut Y, Birkan K, Fatma Ç. ve Hatice E. gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya hesaplarını kullanan kişilerin, kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sahte 'iddaa' kuponuyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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