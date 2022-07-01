Sahte "iddaa" kuponuyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 adliyeye sevk edildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya hesaplarını kullanan kişilerin, kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ile şafak operasyonunda göz altına alınan yaşları 18 ile 30 yaş arasında değişen Ahmet Ö, Eyüphan A, Barış C, Mutlu D, Can M, Korkut Y, Birkan K, Fatma Ç. ve Hatice E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geniş güvenlik önlemeleri altında adliyeye sevk edildi.
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