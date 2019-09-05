Son Dakika Haberleri: Sahte iddia kuponu zanlısı 22 kişi adliyede
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Sahte iddia kuponu zanlısı 22 kişi adliyede

3 saat önce

SAHTE iddia kuponu ile dolandırıcılık yapan 22 şüpheli Mersin merkezli olarak 8 ilde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sahte iddia kuponu zanlısı 22 kişi adliyede, System.String[]

SAHTE iddia kuponu ile dolandırıcılık yapan 22 şüpheli Mersin merkezli olarak 8 ilde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kazanan numaraları işleyerek sahte iddia kuponu düzenleyen dolandırıcılık çetesinin vurgun yaptığı paralarla lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponları düzenleyerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine 3 ay önce harekete geçti. Şikayetçilerin verdiği bilgilerden yola çıkan polis, 2 Eylül'de Mersin dahil olmak üzere İstanbul, Artvin, Samsun, Batman Osmaniye, İzmir ve Adana'da 59 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi ve 46 kişiyi 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak' suçundan yakalayıp sorgulamak üzere Mersin'e getirdi. 24 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 22 şüpheli ise sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Polis 13 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların bu yöntemle 24 farklı ildeki 109 kişinin yaklaşık 600 bin TL'sini dolandırdıkları ve bu paralarla lüks bir yaşam sürdükleri belirlenmişti. Şüphelilerin yaptığı vurgunun miktarı, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) hazırlanacak rapor sonucu kesinleşecek.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:45 Kaynak: DHA
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