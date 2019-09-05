Son Dakika Haberleri: Sahte iddia kuponu zanlısı 22 kişi adliyede (2)
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Sahte iddia kuponu zanlısı 22 kişi adliyede (2)

2 saat önce

14'Ü TUTUKLANDIMersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponları kullanarak 109 kişinin yaklaşık 600 bin TL'sini dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin 14'ü tutuklandı.

Sahte iddia kuponu zanlısı 22 kişi adliyede (2), System.String[]

14'Ü TUTUKLANDI
Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince,  kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponları kullanarak 109 kişinin yaklaşık 600 bin TL'sini  dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin 14'ü tutuklandı. Mahkeme, 8 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.


Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:26 Kaynak: DHA
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