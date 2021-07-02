Sahte ilanlarla 7 kişiyi yaklaşık 20 bin TL dolandırdı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden verdiği sahte kompresör, kaynak makinesi gibi ilanlar üzerinden 7 kişiyi yaklaşık 20 bin TL dolandıran bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlar ile dolandırıldıklarını beyan eden şahısların şikayetlerini değerlendiren ekipler harekete geçti. Ekipler yaptıkları inceleme ilanları Çayırbağ beldesinde Serkan K., (30) isimli şahsın verdiğini tespit etti. Gözaltına alınan şahsın aynı yöntemler 7 kişiyi 19 bin 550 TL dolandırdığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderdi. - AFYONKARAHİSAR