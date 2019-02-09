Son Dakika Haberleri: Sahte İlanlarla Dolandırıcılık İddiası

Sahte İlanlarla Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Kiraladığı otomobilleri sosyal medyadan verdiği sahte ilanlarla satışa çıkararak, kapora aldığı 70 kişiyi dolandırdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Sahte İlanlarla Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Kiraladığı otomobilleri sosyal medyadan verdiği sahte ilanlarla satışa çıkararak, kapora aldığı 70 kişiyi dolandırdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, O.I. (29), başka illerden kiraladığı otomobilleri, sosyal medyadan ve internet sitelerinden ilan vererek satışa çıkardı.

Düşük fiyatlar isteyerek satışa çıkardığı otomobiller için hesabına kapora yatırılmasını sağlayan O.I, daha sonra paylaştığı fotoğrafları, iletişim ve hesap numaralarını değiştirerek farklı alıcılarla iletişime geçmeye devam etti.

Aynı yolla Mersin, Niğde, Mardin, Kocaeli, Aksaray ve Şanlıurfa'da ikamet eden yaklaşık 70 kişiyi, 150 bin lira dolandırdığı tespit edilen O.I. Bartın İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan O.I'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, flash bellek, banka dokümanları ve banka kartlarına el konuldu.

Daha önce de dolandırıcılık suçundan yakalandığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı tespit edilen O.I, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Mardin, Niğde, Mersin, Güncel
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