Sahte internet sitesi üzerinden tatilcileri dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sahte internet sitesi üzerinden tatilcileri dolandıran şüpheli yakalandı

30.09.2022 18:45
Sahte internet sitesi üzerinden tatilcileri dolandıran şüpheli yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir otelin adres ve site bilgilerini kullanıp, sahte internet sitesi üzerinden rezervasyon yaparak tatilcileri dolandırdığı gerekçesiyle aranan şüpheli A.B. (42) polis tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bir otelin adres ve site bilgilerini kullanıp, sahte internet sitesi üzerinden rezervasyon yaparak tatilcileri dolandırdığı gerekçesiyle aranan şüpheli A.B. (42) polis tarafından yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalarda, A.B. isimli şüphelinin Datça ilçesinde, bir otelin adres ve site bilgilerini kullanıp, sahte internet sitesi üzerinden 'telefon numarasından rezervasyon' bahanesiyle hayali turizm şirketi hesaplarına para göndermelerini sağlayarak turistleri mağdur ettiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Paraların transfer edildiği IBAN numaralarının farklı isimlerdeki paravan şirketlere ait olduğunun tespit edilmesi üzerine şirket yöneticisi A.B. hakkında yaklaşık iki ay önce yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli A.B.'nin Manisa'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.B., sevk edildiği Datça Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Ayrıca şüphelinin telefon kayıtlarında yapılan incelemede, mesaj içeriklerinde sahte hesaplar, paravan şirketler, para transferleriyle ilgili yazışmaların bulunduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 42 suçtan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte internet sitesi üzerinden tatilcileri dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte internet sitesi üzerinden tatilcileri dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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