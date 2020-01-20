Sahte İsrail pasaportlu 3 Türk vatandaşı Bosna Hersek'te yakalandı - Son Dakika
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Sahte İsrail pasaportlu 3 Türk vatandaşı Bosna Hersek'te yakalandı

6 saat önce

Sahte İsrail pasaportuyla Almanya'ya gitmeye çalışan 3 Türk vatandaşı, Bosna Hersek'teki Tuzla Havalimanı'nda yakalandı.

Sahte İsrail pasaportlu 3 Türk vatandaşı Bosna Hersek'te yakalandı, System.String[]

Sahte İsrail pasaportuyla Almanya'ya gitmeye çalışan 3 Türk vatandaşı, Bosna Hersek'teki Tuzla Havalimanı'nda yakalandı.

Bosna Hersek Sınır Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tuzla Havalimanı'ndan Almanya'nın Friedrichshafen kentine giden uçağın yolcuları arasında bulunan 3 Türk vatandaşının sahte İsrail pasaportlarıyla yakalandıkları ifade edildi.

Şahısların pasaport kontrolünü sahte İsrail pasaportlarıyla geçmeye çalıştıkları belirtilen açıklamada, gümrük memurları tarafından yapılan bagaj kontrolü sırasında gerçek pasaportların da bulunduğu aktarıldı.

"Evrakta sahtecilik" suçu işleyen Türk vatandaşlarının belgelerine el konulduğu ve şahısların Tuzla Kantonu Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığına bağlı Yabancılar Şubesi'ne götürüldüğü bildirildi.

Bosna - Hersek, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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