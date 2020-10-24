Sahte İstanbul Valisi 20 bin lira dolandırdı - Son Dakika

Sahte İstanbul Valisi 20 bin lira dolandırdı

24.10.2020 09:51
Sahte İstanbul Valisi 20 bin lira dolandırdı, System.String[]

Adana merkezli operasyonda kendilerini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların İstanbul Valisi olarak aradıkları iş adamından da 20 bin lira para aldığı belirlendi.

Adana merkezli operasyonda kendilerini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların İstanbul Valisi olarak aradıkları iş adamından da 20 bin lira para aldığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri temmuz ayında "iş adamlarını vali olarak arayıp dolandırdığı" öne sürülen bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarını arayıp kendilerini o ilin valisi ve özel kalem müdürü olarak tanıtarak dolandırdığı belirlendi.

Zanlılardan Nefvel K.'nin kendisini vali olarak, Oğuzhan D.'nin ise kendisini özel kalem müdürü olarak tanıttığı tespit edildi. Bu tespitlerin ardından polis dün eş zamanlı olarak Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da 14 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli valisi olarak 10 iş adamından 240 bin lira dolandırdığı öne sürülen 7'si kadın 13 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgularına başlandı.

Polisin yaptığı çalışmada zanlı Nefvel K.'nın aradıkları iş adamına kendisini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olarak tanıttığı öğrenildi. Zanlının diğer olaylarda olduğu gibi Oğuzhan D.'nin İstanbul Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak iş adamı F.İ.'yi arayıp "Ben İstanbul Valiliğinden arıyorum. Sayın Valim Ali Yerlikaya sizinle görüşerek" diyerek sahte vali Nefvel K.'ya bağladığı daha sonra zanlının iş adamına, "Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerde hem devlet hem de millet zorlanıyor. Sizin gibi hayırsever vatandaşlara ihtiyacımız var. Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bir çalışma başlattık. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Detayları özel kalem müdürümüz size aktaracak. En kısa zamanda makamımda beklerim" dedikten sonra telefonu sahte özel kalem müdürüne verdi. Sahte özel kalem müdürü de iş adamına il sağlık müdürlüğü ile ortak bir proje başlattıklarını vatandaşların hastanelere gitmeye korktuğunu bu nedenle aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı aldıklarını İstanbul için 300 adet alacaklarını 30 eksik kaldığını fiyatının 4 bin lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine iş adamı 20 bin liralık alabileceğini söyleyip verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırdığı öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA

Sahte İstanbul Valisi 20 bin lira dolandırdı

İstanbul Valisi, İstanbul, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte İstanbul Valisi 20 bin lira dolandırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor
Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor         
09:50
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Kırmızı Oda'daki kadına şiddet yanlısı sözler sosyal medyada gündem oldu Kırmızı Oda'daki kadına şiddet yanlısı sözler sosyal medyada gündem oldu         
07:37
ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi         
01:33
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
00:18
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 10:07:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte İstanbul Valisi 20 bin lira dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei