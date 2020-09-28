Sahte izin belgesi ile seyahate polis engeli - Son Dakika

Malatya'da yol kontrolünde, Sahte Yol izin Belgesi ile yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Malatya- Elazığ karayolu üzerinde yol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada, bir otobüste seyahat eden 3 Afganistan 5 Pakistan olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve muavine göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Afganistan ve Pakistan uyruklu 8 şahsın üzerinde Sahte Yol izin Belgesi olmasından dolayı şahıslara Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. Yurt dışına gitmeye çalıştıkları öğrenilen düzensiz göçmenlere Türkiye'ye illegal giriş yapmaktan kişi başı 4 bin 350 TL olmak üzere 8 kişiye toplamda 34 bin 850 TL idari işlem yapıldı. Şahıslar sınır dışı işlemlerin tamamlanması için Malatya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MALATYA