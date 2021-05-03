Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi - Son Dakika

Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi

03.05.2021 01:57

Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi Sınır dışı edilmiş mülteci kadın sahte izin belgesiyle yakalandı Sahte izin belgesi pahalıya patladı: 24 bin 600 lira ceza Kırıkkale'de sahte izin belgesi düzenleyip sokağa çıkan 6 kişilik bir...

Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi

Sınır dışı edilmiş mülteci kadın sahte izin belgesiyle yakalandı

Sahte izin belgesi pahalıya patladı: 24 bin 600 lira ceza

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sahte izin belgesi düzenleyip sokağa çıkan 6 kişilik bir grup, kendilerini görüntüleyen muhabire, "Güzellik merkezi açılışımız var. Bunlar elemanlarım" diyerek önce poz verdi, ardından "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Aralarındaki bir kadın mültecinin de sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulaması kapsamında korona virüs denetimi yapıldı. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi. Çalılöz Mahallesinde kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Bir otomobildeki 6 kişinin de izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Aralarındaki bir mülteci kadınında sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Yabancı uyruklu mülteci kadının kimlik bilgilerini alan ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. "Tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 4 bin 50'şer liradan toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Önce poz verdi, ardından tepki gösterdi

Uygulama noktasında kendilerini görüntüleyen muhabire, "Ne için çekiyorsunuz? Poz verin, güzellik estetik merkezi olarak şöyle bir al elemanlarımı açılışımız var 17 Mayıs'ta bekleriz hepinizi" dedi. Daha sonra "Beni çekmesin. Bu nedir? Bende bunu çekiyorum o zaman" diyerek tepki gösterdi.

Kredi kartı borcu pahalıya patladı

Kısıtlama ihlali yapan diğer bir vatandaş ise oğluyla birlikte bankamatiğe kredi kartı borcu yatırmak için gitmek için dışarı çıktı. Denetime takılan baba-oğul, "izin belgesi" gösteremeyince 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira ceza yedi.

Kontrol noktasındaki ekipleri gören bir motosikletli sürücü de geri dönerek hızla kaçtı.

Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi
Sahte izin belgesiyle yakalandı, Açılışımız var diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, HES kodu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte izin belgesiyle yakalandı, 'Açılışımız var' diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu
Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti         
00:49
10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu         
00:26
Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu         
23:42
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü         
22:47
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme         
22:05
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı         
16:22
Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor         
13:25
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak         
10:08
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 02:39:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte izin belgesiyle yakalandı, "Açılışımız var" diyerek önce poz verdi, ardından tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement