Sahte izin belgesi pahalıya patladı: 24 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de sahte izin belgesi düzenleyip sokağa çıkan 6 kişilik bir grup, kendilerini görüntüleyen muhabire, "Güzellik merkezi açılışımız var. Bunlar elemanlarım" diyerek önce poz verdi, ardından "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Aralarındaki bir kadın mültecinin de sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulaması kapsamında korona virüs denetimi yapıldı. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi. Çalılöz Mahallesinde kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Bir otomobildeki 6 kişinin de izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Aralarındaki bir mülteci kadınında sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Yabancı uyruklu mülteci kadının kimlik bilgilerini alan ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. "Tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 4 bin 50'şer liradan toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Önce poz verdi, ardından tepki gösterdi

Uygulama noktasında kendilerini görüntüleyen muhabire, "Ne için çekiyorsunuz? Poz verin, güzellik estetik merkezi olarak şöyle bir al elemanlarımı açılışımız var 17 Mayıs'ta bekleriz hepinizi" dedi. Daha sonra "Beni çekmesin. Bu nedir? Bende bunu çekiyorum o zaman" diyerek tepki gösterdi.

Kredi kartı borcu pahalıya patladı

Kısıtlama ihlali yapan diğer bir vatandaş ise oğluyla birlikte bankamatiğe kredi kartı borcu yatırmak için gitmek için dışarı çıktı. Denetime takılan baba-oğul, "izin belgesi" gösteremeyince 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira ceza yedi.

Kontrol noktasındaki ekipleri gören bir motosikletli sürücü de geri dönerek hızla kaçtı. - KIRIKKALE