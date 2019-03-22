Sahte Jandarma"Lar Tutuklandı

Sakarya
'da kendilerini jandarma olarak tanıtarak yaşlı çiftin evinde arama yapmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukova
ilçesine bağlı Çilekli Mahallesinde 5 şüpheli gece saatlerinde Hüseyin Teke
(75) ve eşinin yaşadığı evin kapısını kırarak eve girdi.
Yaşlı çifte kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, evde yaklaşık 3 ton altın bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını öne sürerek arama yaptı.
Durumun haber verilmesi üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, MOBESE kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.
Ekipler soruşturma sonrasında şüphelilerden H.İ.Ç. (28), E.Ç. (25) ve M.T'yi yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekipler, olaya karışan diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.