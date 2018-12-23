Sahte Jandarmalar Yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'da kendilerini jandarma olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran zanlılar yakalandı.
Adıyaman
'da kendilerini jandarma olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran zanlılar yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bağpınar köyünde ikamet eden A.E'yi arayarak kendilerini jandarma olarak tanıtan S.A. isimli kadın ve Ü.K. isimli şahıs, vatandaşa evdeki altınlarının bir başka olayda bulunan altınlarla karşılaştırılması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılara inanan A.E., evinde bulunan 40 bin TL değerindeki 8 adet altın bilezik ve 9 adet tam altını eve gelen şahıslara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.E., durumu Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıları Diyarbakır
'da yakaladı. Adıyaman'a getirilen 2 zanlı, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Ü.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri dolandırıcıların üzerinde buldukları 40 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, "Adıyaman halkının vermiş olduğu destekle vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevimizin başındayız. Yılmadan, yorulmadan terör, uyuşturucu ve dolandırıcılık başta olmak üzere tüm suç ve suçlular ile etkin mücadeleye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:31 Kaynak: İHA
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