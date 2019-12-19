Sahte jandarmalara jandarmadan suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte jandarmalara jandarmadan suçüstü - Son Dakika

Sahte jandarmalara jandarmadan suçüstü

6 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sahte jandarmalara jandarmadan suçüstü, System.String[]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar ilçesinin Karkın Mahallesi'nde yaşandı. S.B. isimli vatandaşı cep telefonundan arayan şahıslar, kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı. Ardından H.C. ve H.A. isimli şahıslar, S.B.'yi hırsızlık olayına karıştığını belirterek dolandırmaya çalıştı. İhbar üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen planlı operasyon neticesinde olayın şüphelileri H.C. ve H.A. suçüstü yakalandı.


Gözaltına alınana şüpheliler, soruşturmalarının ardından adli makamlara sevk edilecek.


Öte yandan ekipler, vatandaşların bu konularda bilinçli olmaları ve zamanında ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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