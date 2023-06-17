Sahte kemik yaş raporu iddiasıyla Hiranur Vakfı soruşturması genişliyor - Son Dakika
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Sahte kemik yaş raporu iddiasıyla Hiranur Vakfı soruşturması genişliyor

17.06.2023 00:59

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilmesi skandalıyla gündeme gelen vakıf hakkında sahte kemik yaş raporu iddiasıyla ikinci bir soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, Mehmet Emin Marankoz tutuklandı. H.K.G.'nin evlendirilmesine yönelik iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilmesi 2022 yılında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Baba Gümüşel ve İstekli Aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sahte kemik yaşı raporu çıkarıldığı iddiasıyla ikinci soruşturma başlatıldı.

6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sahte kemik raporuna 1 tutuklama

RÖNTGENE 21 YAŞINDA BİR KADIN GİRDİ

2012 yılında 14 yaşında olan H.K.G. hastalanınca annesiyle birlikte doktora gitti. Annesi muayene sırasında kızının evli olduğunu söyledi, bunun üzerine doktor, polise haber verdi. H.K.G.'nin kemik yaşının tespit edilmesi istendi. İddiaya göre, bu sırada devreye giren tarikat, röntgen cihazına H.K.G. yerine 21 yaşındaki bir kadını sokarak sahte rapor aldı.

RÖNTGENİ ÇEKEN TEKNİSYENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

11 yıl sonra açılan soruşturma kapsamında 2012'de Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği tespit edildi. HTS kayıtlarından bu hastane çalışanlarıyla tarikat arasında telefon irtibatı olduğu belirlendi.

6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sahte kemik raporuna 1 tutuklama

1 KİŞİ TUTUKLANDI

3 teknisyen, onlara aracılık yapan bir kişi ve Hiranur Vakfı'ndan bir yönetici gözaltına alındı. Geçmiş döneme ait röntgen raporlarının ise su baskınında kaybolduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilenlerden vakıf yöneticisi Mehmet Emin Marankoz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların fotoğrafları ve teşhis için H.K.G.'ye gösterilecek.

6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sahte kemik raporuna 1 tutuklama

KADİR İSTEKLİ HAKKINDA 67 YIL HAPİS İSTEMİ

Öte yandan H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirilmesine yönelik hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

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Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte kemik yaş raporu iddiasıyla Hiranur Vakfı soruşturması genişliyor - Son Dakika


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