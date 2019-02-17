Sahte Kimlik Taşıyan Türk Ukrayna'da Gözaltına Alındı
1 saat önce
Sahte İtalyan kimliği taşıyan Türk vatandaşı, Kiev Uluslararası Boryspil Uluslararası Havaalanı güvenlik birimlerince gözaltına alındı.
Sahte İtalyan kimliği taşıyan Türk vatandaşı, Kiev
Uluslararası Boryspil Uluslararası Havaalanı güvenlik birimlerince gözaltına alındı. Ukrayna
Devlet Sınır Güvenliği Cumartesi günü Havaalanında 5 sahte kimlikli kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananların 4'ünün Filistinli birinin de Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Türk vatandaşının, gümrük memurlarına gösterdiği İtalyan kimlik kartının sahte olmasının anlaşılması üzerine, derhal gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamanın devamında ise bahsi geçen şahsın, İtalyan kimliğini Türkiye
'den aldığını itiraf ettiğini ve ve Kiev'de uygulanacak prosedürlerin ardından Türkiye'ye geri gönderileceği söylendi.
Yakalanan Filistinlilerin ise 500 dolara düzenlettikleri sahte Schengen vizesiyle, Ürdün
'den gelerek Ukrayna üzerinden İtalya'ya gitmeyi planladıkları öğrenildi. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:27 Kaynak: İHA
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