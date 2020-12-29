Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı

29.12.2020 10:48
Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı, System.String[]

MERSİN'de bir kişinin 2 dükkanını, sahte kimlik ve dublör kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin 5 üyesi tutuklandı.

MERSİN'de bir kişinin 2 dükkanını, sahte kimlik ve dublör kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin 5 üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan kişinin 1 milyon TL değerindeki 2 dükkanını 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen 8 kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin tapudaki satış işlemlerinde, mal sahibine ait sahte kimlik düzenledikleri, kimlikte de benzer kişinin fotoğrafını kullandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7'si gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı
Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı
Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı
Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı
Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kaçakçılık, Organize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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