Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı - Son Dakika
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Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı

26.04.2022 13:21

İzmir'de, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait 2 ayrı arsadan birini sahte kimlikle 12 milyon liraya satan zanlı, tapu memurunun dikkati sayesinde, 6 milyon liraya anlaştığı ve parasını aldığı diğer arsanın satışını gerçekleştiremeden yakalandı.

İzmir'de, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait 2 ayrı arsadan birini sahte kimlikle 12 milyon liraya satan zanlı, tapu memurunun dikkati sayesinde, 6 milyon liraya anlaştığı ve parasını aldığı diğer arsanın satışını gerçekleştiremeden yakalandı.

İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne 18 Nisan'da başvuran bir kişi, Çiğli ilçesi Harmandalı mevkisindeki arsasın, birlikte geldiği M.D. adlı alıcıya sattığını, bununla ilgili işlem başlatılmasını istedi. Bunun üzerine gerekli evrakları alan tapu memuru, satış için prosedürü işleme koydu. M.D'den arsa için toplam değeri olan 6 milyon 185 bin lira aldığını ifade eden kişi, tapu devri için kimlik bilgilerini de sundu.

Nüfus cüzdanı ile tapu sistemindeki fotoğrafları karşılaştıran tapu memuru, iki fotoğrafın birbirine benzemediğini fark etti. Arsa sahibi olduğunu söyleyen kişinin hareketlerinden de şüphelenen tapu memuru durumu, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bildirdi.

Polis, tapu işleminde bir süre bekletilen O.B. (23) adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı kullanan şüpheliyi gözaltına aldı. Satış, tapu memurunun dikkati sayesinde engellenirken polis ise şüphelinin gerçek kimliğinin E.K. (35) olduğu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin, yurt dışında yaşayan O.B'nin Çiğli ilçesi Harmandalı mevkisindeki arsayı, M.D'ye satmaya çalıştığı, arsanın bedeli olarak 6 milyon 185 bin liranın hesabına geçtiğini belirlendi.

Bankayla irtibata geçen polis, hesapta kalan 1 milyon 185 bin liraya bloke koydurdu. Şüphelinin hesabına yatırılan 5 milyon liranın ise kripto paraya çevrildiği ortaya çıktı.

E.K'yi incelemeye alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışmanın devamında şüphelinin, O.B'ye ait başka bir arsayı da nisan ayı başlarında 12 milyon liraya sattığı sonucuna ulaştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aynı yöntem farklı kişiler

İstanbul Beylikdüzü'nde satışa sunulan arsa için ilan sahibini arayan F.D., kendisini arsanın gerçek sahibi H.K. olarak tanıtan ve eşinin ameliyatı için İzmir'de olduğunu söyleyen kişiyle satış işlemlerini yapmak için kente geldi.

Tapuya gitmeden noter üzerinden satış yapmak isteyen sözde arsa sahibinden şüphelen F.D. durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptığı çalışmada kendisini H.K. olarak tanıtan kişi ile gerçek arsa sahibi H.K'nın fotoğraflarının benzemediğini belirleyince dolaylı müzakere yürüttü.

Satış işlemi için ikilinin noterde buluşmasını sağlayan polis, şüpheliyi yakaladı. Kendisini H.K. olarak tanıtan ve gerçek kimliği M.Ş. (61) olduğu belirlenen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, taşınır ve taşınmaz dolandırıcılığına karşı piyasa değerinin altında satışa sunulanlara dikkat edilmesi, tapuda piyasa değerinin bire bir satış yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı
Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı
Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı
Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı

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Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu İzmir'de sahte iş ilanlarına başvurup dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan suç duyurusu Türk Polis Teşkilatının 'çelik kanatları' Dünya Pilotlar Günü'nde kapılarını AA'ya açtı Türk Polis Teşkilatının 'çelik kanatları' Dünya Pilotlar Günü'nde kapılarını AA'ya açtı

Dolandırıcılık, Nisan, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı - Son Dakika
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