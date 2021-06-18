Sahte kimlikle 380 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

BİLECİK'te sahte kimlikle, noterden satış vekaleti verip

dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin bu yöntemle 380 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, noterden sahte kimlikle satış vekaleti veren şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 250 saatlik kamera görüntüleri incelemesi sonucu, şüphelilerin H.T., Ş.M., F.M., E.G. ve E.B.Ü. olduğu belirlendi. Ankara ile Bursa 'nın Osmangazi ve Gemlik ilçelerinde eş zamanlı yapılan baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 24 senet, 2 sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi, 6 kullanıma hazır GSM hattı, 8 telefon, 74 tabanca mermisi, bilezik, 2 bin 250 TL nakit, flash bellek, 2 tapu belgesi ve 2 vekaletname ele geçirildi. Bilecik'te ifadeleri alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.T., F.M. ve E.G. tutuklandı. diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 380 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.