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SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA

19.02.2022 12:55

GAZİANTEP'te, 50 milyon lira değerindeki arsayı sahte kimlikle üzerlerine almak isteyen A.Z., M.Y. ve Ö.B., polis tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'te, 50 milyon lira değerindeki arsayı sahte kimlikle üzerlerine almak isteyen A.Z., M.Y. ve Ö.B., polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Şahinbey Tapu Müdürlüğü'nde, salı günü 50 milyon liralık arsanın satış işlemi, görevlileri şüphelendirdi. Görevlilerin ihbarıyla adrese gelen polisler, yaptıkları incelemede M.Y.'nin, arsanın gerçek sahibine benzediği için kimliğini 'sahte kimlik' olarak kullanıp, birlikte dolandırıcılık yaptığı A.Z.'ye sözde satmaya çalıştığını belirledi. Sahte kimlikle arsayı üzerlerine almaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli ile aracılık yapan Ö.B., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen A.Z., M.Y. ve Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA
SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA
SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA

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Şahinbey, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAHTE KİMLİKLE ARSA DOLANDIRICILIĞINA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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