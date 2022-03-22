Sahte kimlikle dolandırıcılığa 5 tutuklama - Son Dakika

İZMİR merkezli 3 ilde, internet üzerinden satışa çıkarılan çeşitli ürünleri sahte kimlik düzenleyerek teslim alan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma İzmir merkezli Ankara ve İstanbul illerinde, sahte kimlik dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti. Şüphelilerin, internet üzerinden satışa çıkarılan akıllı telefon ve bilgisayar gibi elektronik ürünleri sahte kimliklerle teslim alarak satıcıları dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin satıcıya ürünü elden teslim alacağını, kargoyu bulundukları şehirde bir tanıdıkları varsa ona göndermelerini istediği öğrenildi. Şüphelilerin, satıcının kargo gönderdiği kişiye ait bilgileri ele geçirip düzenledikleri sahte kimlikle kargodan malzemeyi tanıdık kişi gibi teslim aldıkları belirlendi. Yapılan operasyonlarda, 2'si İzmir, 2'si Ankara ve 2'si de İstanbul'da olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 12 dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.