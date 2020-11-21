Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı

21.11.2020 15:07
Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'da bir sene önce işlenen cinayetin şüphelileri Beyoğlu'nda yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir sene önce işlenen cinayetin şüphelileri Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde bir silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.  Sahte kimlik ile dolaşan iki şüpheli Erdoğan S. ve Ramazan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Eylül 2019'da Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklı Dere sokakta meydana geldi. Erdoğan S. ve  Ramazan E., isimli 2 şüpheli buradaki dükkanın önüne gelerek, Murat Kartal ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada şüpheliler Murat Kartal ve Seyfettin Ödemiş'i silahla vurarak, yaraladı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Murat Kartal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliler Erdoğan S. ve Ramazan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin Beyoğlu'nda olduklarını belirledi. Ekipler, şüphelilerin kaldıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erdoğan S. ve Ramazan E. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlikle dolaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin kaldıkları adreste yapılan aramada ise

411 gram kokain,  252 gram Marihuana adı verilen uyuşturucu, 1 adet tabanca, 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILARŞüphelilerden Erdoğan S.'nin Kasten adam öldürme, 14 adet Kasten Yaralama, 2 adet uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 21 adet, Ramazan E.'nin ise 2 adet Kasten adam öldürme, 19 adet kasten adam yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve 2 adet mukavemetten 32 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- İstanbul
Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı
Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı
Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı

Gaziosmanpaşa, Uyuşturucu, Beyoğlu, Ramazan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı - Son Dakika


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