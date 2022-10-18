Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Demirtaş'ın abisinden eğitim aldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Demirtaş'ın abisinden eğitim aldığı ortaya çıktı

18.10.2022 10:55

Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan "Kendal Numan Amed" kod adlı PKK'lı terörist Serhat Özel, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Özel'in HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan ve örgütün sözde eğitim komitesi üyesi Nurettin Demirtaş'tan eğitim aldığı, PKK'nın lider kadrosundan Duran Kalkan tarafından Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik ortak yürüttükleri çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde 'Kendal Numan Amed' kod adını kullandığı belirlenen ve kimliği tespit edilen Serhat Özel'in İran Tahran Havaalanı'nda İstanbul Havalimanı'na geleceğini tespit etti.

DEMİRTAŞ'IN ABİSİ EĞİTMİŞ

Şüpheli hakkında yapılan incelemede, Serhat Özel'in 2015 yılında PKK'ya katılmak için Almanya'dan örgütün kırsal alanına katıldığı, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan ve örgütün sözde eğitim komitesi üyesi Nurettin Demirtaş'tan eğitim aldığı belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE İRAN'DAN GELEN PKK'LI TERÖRİST İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

DURAN KALKAN GÖREVLENDİRMİŞ

Örgütün sözde 'KCK- Maliye' birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde TİM komutanlığı yapan terörist Serhat Özel'in ayrıca sözde yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan tarafından, özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD- YPG içerisinde görevlendirildiği ortaya çıktı.

SAHTE KİMLİKLE İRAN'DAN GELEN PKK'LI TERÖRİST İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

TUTUKLANDI

Suriye'ye bazı ülkeler tarafından kamyonlarla gönderildiği değerlendirilen havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, patlayıcı A4, C4, fünye gibi malzemelerin bulunduğu sözde 'Cephane' biriminde faaliyet yürüten şüpheliyi takibe alan ekipler, Serhat Özel'in sahte kimlik ve pasaportla Kazakistan'a, oradan tekrar İran'a giriş yaptığını tespit etti. İran Tahran Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelen zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı Son dakika haber: Terör örgütü PKK/KCK'nin birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı Son dakika haber: Terör örgütü PKK/KCK'nin birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Kazakistan, İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Demirtaş'ın abisinden eğitim aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Demirtaş'ın abisinden eğitim aldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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