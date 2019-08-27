Son Dakika Haberleri: Sahte kimlikle kredi başvurusu yapan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Sahte kimlikle kredi başvurusu yapan şüpheli tutuklandı

59 dakika önce

Zeytinburnu'nda bir banka şubesinden M.K. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla kredi çekmek isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.

Zeytinburnu'nda bir banka şubesinden M.K. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla kredi çekmek isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında, Telsiz Mahallesi'ndeki banka şubesinden bir kişinin sahte kimlikle kredi başvurusunda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Banka şubesine gelen ekipler, çalışanlarla yaptığı görüşmenin ardından M.K. adına düzenlenmiş sahte kimlikle kredi başvurusunda bulunan şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin gerçek kimliğinin Ayhan A. (48) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin B.K, Y.B, S.T. ve H.Ş. adına düzenlenmiş sahte kimliklerle bankalardan toplam 78 bin lira kredi çektiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti
Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte kimlikle kredi başvurusu yapan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]