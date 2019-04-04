Sahte Kimlikle Market İşleten Fetö Üyesi Yakalandı
2 saat önce
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, sahte kimlikle market işlettiği belirlenen ve örgüte ait kapatılan dershanenin muhasebecisi ile market çalışanı eski öğretmen yakalandı.
Trabzon
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, sahte kimlikle market işlettiği belirlenen ve örgüte ait kapatılan dershanenin muhasebecisi ile market çalışanı eski öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında, Giresun
'da kapatılan örgüte müzahir dershanede muhasebeci olarak görev yapan ve örgüt içerisinde aktif görev alan B.Ç'nin başkası adına düzenlenmiş kimlikle Trabzon'da market işlettiğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, market sahibi B.Ç. ile Ordu
ve Giresun adli makamlarınca örgüt üyesi olmak suçundan araması bulunan ve örgüte müzahir kapatılan okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen market çalışanı M.T. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:24 Kaynak: AA
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