Son Dakika Haberleri: Sahte Kimlikle Market İşleten Fetö Üyesi Yakalandı

Sahte Kimlikle Market İşleten Fetö Üyesi Yakalandı

2 saat önce

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, sahte kimlikle market işlettiği belirlenen ve örgüte ait kapatılan dershanenin muhasebecisi ile market çalışanı eski öğretmen yakalandı.

Sahte Kimlikle Market İşleten Fetö Üyesi Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, sahte kimlikle market işlettiği belirlenen ve örgüte ait kapatılan dershanenin muhasebecisi ile market çalışanı eski öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında, Giresun'da kapatılan örgüte müzahir dershanede muhasebeci olarak görev yapan ve örgüt içerisinde aktif görev alan B.Ç'nin başkası adına düzenlenmiş kimlikle Trabzon'da market işlettiğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, market sahibi B.Ç. ile Ordu ve Giresun adli makamlarınca örgüt üyesi olmak suçundan araması bulunan ve örgüte müzahir kapatılan okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen market çalışanı M.T. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:24 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Kulübü'nden Taraftarı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Hakkında Açıklama Fenerbahçe'den Tarihi 4 Nisan Protestosu Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:36:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Kimlikle Market İşleten Fetö Üyesi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]