SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI - Son Dakika
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SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI

10.03.2022 19:04

RİZE'de polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada başkasına ait kimlik kullanan yolcunun valizine zulalanmış 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

RİZE'de polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada başkasına ait kimlik kullanan yolcunun valizine zulalanmış 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü ile Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda Fındıklı Polis Uygulama Noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen A.D.'nin valizinde yapılan aramada, zulalanmış şekilde iki parça halinde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arama kaydı bulunan A.D. yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.

SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI
SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI
SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI

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rize emniyet müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI - Son Dakika


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