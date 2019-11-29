Son Dakika Haberleri: Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika

Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da, motosikletli polis timlerinin sahte kimlikle yakaladığı cezaevi firarisi tutuklandı.

Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da, motosikletli polis timlerinin sahte kimlikle yakaladığı cezaevi firarisi tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Zafer Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Polis ekipleri, şüphelinin verdiği A.E. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirledi.

Yapılan detaylı araştırmada, şüphelinin 27 yaşındaki M.E. olduğu ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek" ile "yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]