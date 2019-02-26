Son Dakika Haberleri: Sahte Kimlikle Yakalanan Fetö'cü Tutuklandı

Sahte Kimlikle Yakalanan Fetö'cü Tutuklandı

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olan ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zahide Üner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sahte Kimlikle Yakalanan Fetö'cü Tutuklandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olan ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zahide Üner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olan Zahide Üner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Üner'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılığın talebini karara bağlayan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Üner'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakkında adli kontrol kararı bulunan Üner, 13 Şubat'ta sahte kimlikle Dalaman'da yakalanmış ve soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmişti.

Üst aramasında yaklaşık 100 bin lira, çok sayıda flashdisk ve doküman ele geçirilen Üner'in, Muğla'dan yasa dışı şekilde deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeyi planladığı öğrenilmişti.

Ayrıca şüpheli Üner'in yakalandığı sırada cep telefonunu İstanbul'daki evde bıraktığı da tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:03 Kaynak: AA

İstanbul, Yalçın Ayaslı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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