Sahte Kimlikle Yakalanan Fetö Firarisi İş Adamı Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir çiğ köfte markasının sahibi iş adamı Murat Sivrikaya adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir çiğ köfte markasının sahibi iş adamı Murat Sivrikaya adliyeye sevk edildi. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sivrikaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sivrikaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı. İstanbul
merkezli kurulan, Türkiye
genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının kurucusu ve sahibi olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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