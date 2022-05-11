Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi

11.05.2022 20:29
Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi

GAZİANTEP'in Nurdağı iİlçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinden sahte kimlik çıkan kişi, parmak izi kontrolünde 'hırsızlık' suçundan aranan S.Y. olduğu tespit edilince gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Nurdağı iİlçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinden sahte kimlik çıkan kişi, parmak izi kontrolünde 'hırsızlık' suçundan aranan S.Y. olduğu tespit edilince gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelenerek durdurduğu kişiden kimlik sordu. Kimlik göstermesinin ardından tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan parmak izi kontrolünde şüphelinin S.Y. olduğu ve 'hırsızlık' suçundan arandığı ortaya çıktı. S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi
Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi
YORUMLAR
500
Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı!
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:57 Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun
19:25 Ezgi Mola'ya "Bekleyecek gücüm kalmadı" demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 20:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement