Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede (2) - Son Dakika

Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede (2)
1 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'de, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin lira alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye...
1 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'de, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin lira alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden R.G., tutuklandı. D.K ve D.G.'nin elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmasına karar verilirken H.G. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:23 Kaynak: DHA
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