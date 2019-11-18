Sahte kimliklerle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 21 gözaltı

Çağatay KENARLI-Ali ABLAY/ SAHTE kimlik düzenleyerek kredi çeken, araç alan, gayrimenkul satın alıp bunları üçüncü şahıslara devreden suç örgütüne 5 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Düzenledikleri sahte kimliklerle bankalardan hesap açıp kredi çeken ve sahte kişiler adına GSM hattı açarak mağdurlara ait gayrimenkul ve ticari değerlerin sahte kimliklerle devretmeye çalışan şüphelilerin ihbarını alan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebeke üyelerini yakalamaya yönelik harekete geçti. Ekipler şüphelilerin İstanbul, Bursa, Samsun, Kütahya ve Tekirdağ'da yaşadığını belirleyerek, 12 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

14 FARKLI KURUM KAŞESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda 128 eski tip sahte erkek nüfus cüzdanı, 53 kişi bilgileri ve fotoğraf bulunmayan eski tip sahte ehliyet, 5 kişi bilgisi ve fotoğraf bulunmayan ikamet izni kağıdı, 42 tane üzerinde kişi bilgileri ve fotoğraf bulunmayan yeni tip sahte ehliyet, 8 tane Ulaştırma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi kağıdı, 50 kişiye ait vesikalık fotoğraf, 3 tane kimlik bilgisi olan yeni tip sahte ehliyet, lise diploması, vesikalık fotoğraf kesmek için kullanılan 2 makina ve aralarında Erciyes Üniversitesi, İstanbul Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç Sürüş Ehliyeti ibareli toplam 14 kaşe, yazıcı, sahte ehliyet ve kimlik yapılında kullanılan cihaz ile çok sayıda telefon, hard disk ve flash bellek ele geçirildi. Şüphelilere yapılan operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

1 MİLYON 612 BİN LİRALIK VURGUN ÖNLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin şu ana kadar 35 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler şüphelilerin bu yolla ilk belirlemelere göre 194 bin 681 lira haksız kazanç sağladığını tespit etti. Ekiplerin ihbarı sonucunda bankalar tarafından 39 bin 682 liraya bloke konuldu. Şüphelilerin elde ettikleri 1 milyon 612 bin liraya taksi plakası satın alarak bunu başka kişilere satmaya çalıştığı belirlendi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

21 şüpheli hakkında 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem yapılarak 15 Kasım'da İstanbul Kartal Adliyesine sevk edildi. 14 Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.