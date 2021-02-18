Sahte komiser telefonla aradığı şahsı 78 bin lira dolandırdı - Son Dakika

Samsun'da kimliği belirsiz bir kişi, telefonla aradığı vatandaşı komiser olduğunu söyleyerek korkutup 78 bin lirasını dolandırdı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'yi (45) telefonla arayarak kendisini "Komiser Kenan" olarak tanıtan dolandırıcı, korkutup kandırdığı şahıstan verilen hesap numarasına 78 bin lira yatırmasını istedi. Parayı verilen hesaba yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan A.K., polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN