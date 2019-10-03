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Sahte konteyner dolandırıcısı kadın hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı

1 saat önce

Sahte konteyner dolandırıcısı kadın hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı İnternette sahte ilanla olmayan konteyneri 5 bin 500 TL'ye sattı Dolandırıcılık parası hesabına yatırılan kadın gözaltına alındıKOCAELİ – Kocaeli'de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi...

Sahte konteyner dolandırıcısı kadın hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı

İnternette sahte ilanla olmayan konteyneri 5 bin 500 TL'ye sattı

Dolandırıcılık parası hesabına yatırılan kadın gözaltına alındı

KOCAELİ – Kocaeli'de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Haziran ayında tutuklanan şahıs, serbest kalınca yine aynı yöntemle bir başka kişiyi dolandırdı. Olayda para transferine yardımcı olan kadın ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Haziran ayında Antalya'dan bir şahıs, internet üzerinden gördüğü Kocaeli'de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiği ve konteyneri alamayarak dolandırıldığı şikayeti üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, ilan üzerinden şahsın H.Ö. olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, İzmit'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından serbest kalan H.Ö. aynı yöntemle Antalya'dan bir başka şahsı 5 bin 500 TL dolandırdı.

Hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı

İnternette gördüğü ilan sonrası iletişime geçtiği H.Ö.'nün kendisine verdiği hesaba 5 bin 500 TL yatıran S.K., parayı yatırdıktan sonra aradığı telefonların kapandığını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın H.Ö. olduğunu, parayı da M.G. (29)'un hesabına yönlendirerek daha sonra teslim aldığı belirlendi. Polisin takibi sonucu gözaltına alınan M.G. suçlamaları kabul etmeyerek sadece para transferine yardımcı olduğunu iddia etti.

Gözyaşları içinde adliyeye sevke edildi

Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. gözyaşları içinde Kocaeli Adliyesine sevk edilirken polis ekipleri benzer suçlardan 25 farklı suç kaydı olan H.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte konteyner dolandırıcısı kadın hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:34 Kaynak: İHA
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Kocaeli-konteyner ilanıyla dolandırdı
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