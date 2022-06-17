Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

17.06.2022 21:14

İzmir'de sahte banka veya kredi kartı üretip satarak vatandaşları mağdur eden ve hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de sahte banka veya kredi kartı üretip satarak vatandaşları mağdur eden ve hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlarından toplam 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için harekete geçti. 2016 yılından itibaren firari durumda olduğu öğrenilen zanlı C.S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Banka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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