Edremit'te sahte altın küpeleri satamadan yakalandı - Son Dakika

Edremit'te sahte altın küpeleri satamadan yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte küpeleri satmak isteyen bir kişiyi suçüstü yakaladılar.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi Kuyumcular çarşısında meydana geldi. Olay öncesi sahte altın bozdurulacağı ihbarını alan ekipler, ilçede harekete geçti. Ardından ise A.Ş. isimli A.Ö.'ye ait işyerinde 2 adet sahte altın küpeyi satmaya çalışırken Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü olarak yakalandı. Kişinin aracında yapılan aramada ise 2 adet çeyrek altın,1 adet sahte çeyrek altın, 98 adet sahte altın küpe, 2 adet sahte altın zincir, 4bin 5 lira nakit para, ele geçirildi. Daha önce hakkında 3 dolandırıcılık kaydı bulunan şüpheli kişi gözaltına alınırken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.