Son Dakika Haberleri: Sahte küpeyi 700 liraya böyle sattı
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Sahte küpeyi 700 liraya böyle sattı

4 dakika önce

- Sahte küpeyi 700 liraya sattı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde maddi değeri 5 lira olan sahte küpeyi 700 liraya bozduran dolandırıcı her yerde aranıyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde değeri 5 lira olan sahte küpeleri 700 liraya bozduran dolandırıcının yakalanması...

Sahte küpeyi 700 liraya böyle sattı, System.String[]
- Sahte küpeyi 700 liraya sattı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde maddi değeri 5 lira olan sahte küpeyi 700 liraya bozduran dolandırıcı her yerde aranıyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde değeri 5 lira olan sahte küpeleri 700 liraya bozduran dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı. Sahte küpeyi satma anı kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, önceki gün ilçeye bağlı Narlı Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, orta yaşlardaki bir kişi, kuyumcuya elindeki küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Küpeyi yüzeysel inceleyen kuyumcu, piyasa değeri 5 lira olan sahte küpeye 700 lira ödedi. Küpenin eritilerek işlenmesi için atölyeye gönderen kuyumcu, küpe diye aldığı küpenin metal olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kuyumcu jandarmaya bilgi verdi. 22 ayar patentli sahte küpeyi satan şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:56 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Pazarcık, 3. Sayfa
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