Sahte küpeyi 700 liraya sattı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde değeri 5 lira olan sahte küpeleri 700 liraya bozduran dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:07 Kaynak: İHA
'ın Pazarcık
ilçesinde değeri 5 lira olan sahte küpeleri 700 liraya bozduran dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı. Sahte küpeyi satma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, önceki gün ilçeye bağlı Narlı
Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, orta yaşlardaki bir kişi, kuyumcuya elindeki küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Küpeyi yüzeysel inceleyen kuyumcu, piyasa değeri 5 lira olan sahte küpeye 700 lira ödedi. Küpenin eritilerek işlenmesi için atölyeye gönderen kuyumcu, küpe diye aldığı küpenin metal olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kuyumcu jandarmaya bilgi verdi. 22 ayar patentli sahte küpeyi satan şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. - KAHRAMANMARAŞ
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