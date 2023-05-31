Sahte mahkeme kararıyla haberlere erişim yasağı koyduran şebekeye operasyon! 7 kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Sahte mahkeme kararıyla haberlere erişim yasağı koyduran şebekeye operasyon! 7 kişi gözaltında

Sahte mahkeme kararıyla haberlere erişim yasağı koyduran şebekeye operasyon! 7 kişi gözaltında

31.05.2023 10:19

İstanbul'da aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye, optik cihazlarla hazırladığı sahte mahkeme kararını para karşılığı satarak, bu yolla ulusal basın kuruluşlarında yayınlanan bazı haberlere erişim engeli getirdiği tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulusal basın kuruluşlarına bazı haberlere erişim engeli getirilmesi ile ilgili gönderilen mahkeme kararlarının sahte olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

ERİŞİM ENGELİ KARARLARI İNCELEMEYE ALINDI

Yapılan çalışmalarda bazı ulusal basın yayın kuruluşlarına sulh ceza hakimlikleri adına gönderilen erişim engeli kararları incelemeye alındı. Çalışmalar derinleştirildiğinde ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin optik cihazlar ile hazırlanan sahte belgeler olduğu tespit edildi. Ekipler çalışmaların ardından 27 şüpheli tespit edildi.

ÜNLÜ İSİMLERE PARA KARŞILIĞI SATMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mahkeme kararlarını optik cihazlarla hazırladıkları, bu kararları aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye para karşılığı sattıkları belirlendi. Ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke lideri Uğur Yılmaz ile basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörlerden sahte mail gönderen İlknur Özkan, geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonla yakalandı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İlknur Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmaların devamında şebeke üyesi olduğu belirlenen 12 şüpheliye daha operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya, Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Uğur Yılmaz, İstanbul, Şebeke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte mahkeme kararıyla haberlere erişim yasağı koyduran şebekeye operasyon! 7 kişi gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay cümle
11:06 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz
11:08 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
11:02 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
10:46 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:46 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:40 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:40 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:29 Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi
10:28 Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu uyarısı: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 11:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte mahkeme kararıyla haberlere erişim yasağı koyduran şebekeye operasyon! 7 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement