Sahte mahkeme kararıyla haberlere erişim yasağı koyduran şebekeye operasyon! 7 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulusal basın kuruluşlarına bazı haberlere erişim engeli getirilmesi ile ilgili gönderilen mahkeme kararlarının sahte olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

ERİŞİM ENGELİ KARARLARI İNCELEMEYE ALINDI

Yapılan çalışmalarda bazı ulusal basın yayın kuruluşlarına sulh ceza hakimlikleri adına gönderilen erişim engeli kararları incelemeye alındı. Çalışmalar derinleştirildiğinde ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin optik cihazlar ile hazırlanan sahte belgeler olduğu tespit edildi. Ekipler çalışmaların ardından 27 şüpheli tespit edildi.

ÜNLÜ İSİMLERE PARA KARŞILIĞI SATMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mahkeme kararlarını optik cihazlarla hazırladıkları, bu kararları aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye para karşılığı sattıkları belirlendi. Ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke lideri Uğur Yılmaz ile basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörlerden sahte mail gönderen İlknur Özkan, geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonla yakalandı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İlknur Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmaların devamında şebeke üyesi olduğu belirlenen 12 şüpheliye daha operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya, Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli gözaltına alındı.