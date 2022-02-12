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Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti - Son Dakika

Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti

12.02.2022 09:05
Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti

GÜMÜŞHANE'de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen müfettişler, Kelkit İlçe Müftülüğü'nde mali işler sorumlusu memur M.I.'nın camiye bağış yapılan toplam 105 bin lirayı zimmetine geçirdiğini belirledi.

GÜMÜŞHANE'de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen müfettişler, Kelkit İlçe Müftülüğü'nde mali işler sorumlusu memur M.I.'nın camiye bağış yapılan toplam 105 bin lirayı zimmetine geçirdiğini belirledi. İmha ettiği makbuzların yerine sahte bağış makbuzu düzenleyen ve hakkında soruşturma başlatılan M.I., görevinden istifa etti.

Kelkit İlçe Müftülüğü'nde 5 yıldır mali işler sorumlusu olarak görev yapan M.I. hakkında, bölgede cami inşası ve giderleri için 'yardım' adı altında toplanan 105 milyar liralık bağış parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, İlçe Müftülüğü'nde yaptıkları incelemede, toplanan yardım paraları ile makbuzlarda tutarsızlık olduğunu belirledi. Müfettişler, M.I.'nın sahte evrak düzenlediğini, makbuzları imha edip, bağış paralarını da belirli zamanlarda zimmetine geçirdiğini tespit etti. Müftülük bünyesinde başka mali kayıp olup olmadığını da inceleyen müfettişler, M.I. hakkında adli ve idari işlem yapılması yönünde rapor hazırladı. Rapor üzerine harekete geçen Kelkit Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan M.I., yazdığı dilekçeyle memurluk görevinden istifa etti. Soruşturmalar sürüyor.


Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Hisarcık, Kelkit, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti - Son Dakika
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