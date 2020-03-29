Sahte maske yapan firmaya operasyon - Son Dakika

Adıyaman'da korona virüsünü fırsata çevirerek sahte maske ve dezenfektan üreten iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde sahte maske ve dezenfektan üretimi yapan iş yerine baskın yapıldı. Gerçekleştirilen baskında 5 bin adet üretimi tamamlanmış maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)